Мэр Кишинева раскритиковал идею властей отключать уличное освещение Мэр Кишинева Чебан раскритиковал идею отключать для экономии уличное освещение в городе

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Отключение уличного освещения в Кишиневе на час в день, запрошенное правительством Молдавии, нецелесообразно, заявил генеральный примар (мэр) города Ион Чебан. По его словам, подобная мера подвергает горожан опасности, тогда как экономия за составит лишь 15 тысяч леев (примерно 48 тысяч рублей) в день, поскольку городские фонари оснащены энергосберегающими лампами, пишет EADaily.

Мизерная экономия объясняется тем, что практически все фонари уличного освещения оснащены экономными лампами, — уточнил Чебан.

Мэрия Кишинева распорядилась прекратить отключения уличного освещения в столице. Одновременно с этим подразделения ведомства готовят план по энергоэффективности, который будет скорректирован в соответствии с требованиями, представленными правительством. Чебан отметил, что на заседании Комиссии Молдавии по ЧС будет рассматриваться вопрос об отключении электроэнергии на улицах на более длительные сроки.

Что касается отключения электроэнергии на улицах, в парках и во дворах жилых кварталов на более длительный срок, то это будет обсуждаться на заседании Комиссии по ЧС, где будут проанализированы риски, чтобы это не навредило безопасности граждан. Мы просим всех жителей экономить, — заявил примар Кишнева.

Президент России Владимир Путин ранее заявил в ходе пленарного заседания Международного клуба «Валдай», что Москва не причастна к отключению энергоснабжения в Кишиневе. Российский лидер отметил, что он не знает причин блэкаута в столице Молдавии. Он отметил, что в подобных случаях все всегда обвиняют Россию.