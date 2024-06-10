«Прилеты из миномета»: подполье сообщило об ударах в Сумской области Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по складам ВСУ в Сумской области

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ВС России нанесли удары по позициям и складам Вооруженных сил Украины в Сумской области. По его словам, прилеты из миномета зафиксированы в городе Середина-Буда и поселке Великая Писаревка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Середина-Буда и Великая Писаревка за вчерашний день получили несколько прилетов из миномета и удары по небольшим скоплениям бандеровцев из FPV-дронов. <...> По сообщениям из Краснополья, ни один гражданский человек даже не поцарапался, — уточнил Лебедев.

Координатор добавил, что в Белополье удар пришелся по небольшому складу. Здесь, уточнил Лебедев, погибли около 10 украинских военнослужащих.

До этого Сергей Лебедев рассказал о российском ракетном ударе по транспортному узлу ВСУ в Белопольском районе Сумской области. По его словам, боеприпасы упали в стороне вагонного депо в селе Ворожба, где разгружались боекомплекты и военная техника Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Ранее МО РФ сообщило, что российская армия в зоне спецоперации уничтожила склад хранения безэкипажных катеров ВСУ, место подготовки и запуска украинских беспилотников аэродромного типа. Отмечается, что в операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия.