https://static.news.ru/photo/d41e041a-57ba-11ea-8893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В аэропорту Кишинёва при прохождении через термосканер были выявлены два пассажира с высокой температурой.

Как сообщает «Интерфакс», у граждан Молдавии, прилетевших ночью из Москвы, была температура 37,4 и 38,7 градуса. Их отправили в инфекционную клиническую больницу Кишинёва для прохождения теста на коронавирус.

Накануне правительство Молдавии ввело «жёлтый» уровень опасности в связи с распространением коронавируса в Европе. Пограничников обучили выявлять симптомы заболевания, а всех прибывших по воздуху проверяют с помощью термосканеров.

Как писал NEWS.ru, у жительницы Китая коронавирус нашли после восьми отрицательных тестов. Пациентка находилась под наблюдением с 2 февраля, однако только сейчас её анализы показали заражение. Медики восемь раз брали у неё пробы из дыхательных путей, проводили ПЦР-тесты. Все результаты говорили, что она здорова. Определить, что пациентка больна COVID-19, удалось только на основе результатов лабораторных измерений.

По последним данным, к 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.