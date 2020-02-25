В аэропорту Кишинёва при прохождении через термосканер были выявлены два пассажира с высокой температурой.
Как
Накануне правительство Молдавии ввело «жёлтый» уровень опасности в связи с распространением коронавируса в Европе. Пограничников обучили выявлять симптомы заболевания, а всех прибывших по воздуху проверяют с помощью термосканеров.
Как писал NEWS.ru, у жительницы Китая коронавирус нашли после восьми отрицательных тестов. Пациентка находилась под наблюдением с 2 февраля, однако только сейчас её анализы показали заражение. Медики восемь раз брали у неё пробы из дыхательных путей, проводили ПЦР-тесты. Все результаты говорили, что она здорова. Определить, что пациентка больна COVID-19, удалось только на основе результатов лабораторных измерений.
По последним данным, к 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.
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