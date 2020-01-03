https://static.news.ru/photo/1fb3bd5e-2e4c-11ea-9f97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

От главных достопримечательностей Рима, включая Пантеон, уберут прилавки с сувенирами. Это решено сделать, чтобы защитить историческое наследие города и обеспечить безопасность посещаемых объектов.

По словам мэра столицы Италии Вирджинии Раджи, палатки с ассортиментом футболок, кружек, миниатюрных колизеев и магнитов резко контрастируют с древней архитектурой, которая их окружает.

Под сокращение попадают почти два десятка прилавков, половина из них будет передислоцирована на центральные улицы города, сообщает The Guardian. Нововведение предполагалось внедрить уже с начала года, но процесс затянулся, и некоторые магазинчики пока что продолжают работать.

Среди других инициатив, которые предполагается ввести в обозримой перспективе, запрет для туристов есть около памятников архитектуры, ходить с голым торсом, возить чемоданы и большие сумки по историческим лестницам, а также сидеть на ступенях и залезать в фонтаны.

Осенью, как писал NEWS.ru, расположенному в центре Рима фонтану Треви обновили систему освещения. Одно из самых известных и популярных среди туристов мест столицы Италии получило энергосберегающие лампы, которые подчёркивают детали достопримечательности.