От главных достопримечательностей Рима, включая Пантеон, уберут прилавки с сувенирами. Это решено сделать, чтобы защитить историческое наследие города и обеспечить безопасность посещаемых объектов.
По словам мэра столицы Италии Вирджинии Раджи, палатки с ассортиментом футболок, кружек, миниатюрных колизеев и магнитов резко контрастируют с древней архитектурой, которая их окружает.
Под сокращение попадают почти два десятка прилавков, половина из них будет передислоцирована на центральные улицы города,
Среди других инициатив, которые предполагается ввести в обозримой перспективе, запрет для туристов есть около памятников архитектуры, ходить с голым торсом, возить чемоданы и большие сумки по историческим лестницам, а также сидеть на ступенях и залезать в фонтаны.
Осенью, как писал NEWS.ru, расположенному в центре Рима фонтану Треви обновили систему освещения. Одно из самых известных и популярных среди туристов мест столицы Италии получило энергосберегающие лампы, которые подчёркивают детали достопримечательности.
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