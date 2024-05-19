«Приходят в ярость»: в Британии оценили реакцию Запада на действия России Политик Куртен: Россия приводит Запад в ярость продвижением армии в зоне СВО

Фото: МО РФ

Продвижение Вооруженных сил России в зоне проведения специальной операции приводит в ярость западных лидеров и прессу, написал в социальной сети Twitter (Х) британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен. Речь идет о глобалистах, поддерживающих режим украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению Куртена, сегодня российские войска стремительно наступают по всей линии фронта.

Глобалисты в западных правительствах и ведущие СМИ, которые поддерживают режим Зеленского, все больше приходят в ярость от этой новости, — заявил британский политик.

Ранее военный корреспондент Александр Коц оценил перспективы российской армии после начала наступления в Харьковской области. По его мнению, это ослабит позиции украинской армии на других направлениях. Переброска сил ВСУ под Харьков позволит ВС РФ «рвать» на других участках СВО, уверен военкор.

Ранее американские СМИ сообщили, что ВСУ оказались не готовы противостоять наступлению России на Харьковском направлении из-за нехватки ресурсов. Кроме того, оборонительные укрепления Украины оказались «недостаточными» или были «небрежно возведены». При этом командование ВСУ не развернуло новые силы из резерва, а перебросило под Харьков подразделения с других участков.