Пригожин рассказал о формировании группировок ВСУ вокруг Артемовска

Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала в Telegram-канале его слова о том, что украинские военные формируют соединения вокруг Артемовска. Согласно данным предпринимателя, эти группировки должны помешать российским штурмовым отрядам блокировать город. В первую очередь, по словам Пригожина, подразделения ВСУ призваны блокировать бойцов группы «Вагнер».

Одну группировку создали в Славянске — 67 бригада, вторую группировку в Северске — 81 и 66 бригады, еще одну группировку в Часов Яре и одну в Константиновке, — говорится в сообщении.

Также Пригожин призвал российские воинские подразделения к слаженной работе ради нейтрализации отрядов ВСУ.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.

В свою очередь в Народной милиции ДНР сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли железнодорожную станцию Ступки на севере Артемовска. Также под контролем россиян находится весь прилегающий к станции район.