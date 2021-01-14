Приезжих из стран за пределами ЕС во Франции отправят на карантин

https://static.news.ru/photo/a2df1754-5692-11eb-9d24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Франции Жан Кастекс выступил с телеобращением к гражданам, посвящённым ситуации с коронавирусом в стране.

Глава правительства объявил, что все, кто прибывает во Францию из стран, не входящих в Евросоюз, с 18 января обязаны будут проходить недельный карантин. Путешественники из этой категории должны будут сдать два теста на коронавирус: один — перед вылетом, другой — по прибытии, передаёт ТАСС.

С 16 января во Франции вводится комендантский час с 18:00 до 06:00. Эта мера будет действовать как минимум 15 дней, отметил премьер.

Кастекс сообщил, что в целом ситуация с распространением инфекции остаётся тревожной. В стране ежесуточно выявляется в среднем 16 тысяч новых случаев COVID-19. В 200–300 случаях из этого числа речь идёт о британском штамме. Премьер-министр констатировал, что SARS-CoV-2 продолжает активно циркулировать по территории Франции.

Как писал NEWS.ru, ранее французский министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что в стране зафиксирована побочная реакция аллергического характера на вакцину против COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Глава Минздрава уточнил, что реакция не сопровождалась серьёзными последствиями.