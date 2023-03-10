Приднестровье потребовало от Украины объяснений в связи с терактом МИД Приднестровья потребовал у Совбеза ООН обсудить предотвращенный теракт в Тирасполе

Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской республики потребовало обсудить предотвращенный теракт в Тирасполе на Совете безопасности ООН. Также в ведомстве потребовали от Украины объяснений по поводу произошедшего.

В обращении к украинской стороне было запрошено содействие в истребовании у профильных органов Украины соответствующих разъяснений. В письме Президента ПМР в адрес постоянных членов Совбеза ООН было обозначено предложение инициировать обсуждение предотвращённого теракта на площадке Организации Объединённых Наций с целью согласования эффективных международных мер снижения напряжённости и обеспечения надлежащих условий для безопасности всех жителей Приднестровья, — говорится в заявлении МИД Приднестровья.

В ведомстве подчеркнули, что об инициативе приднестровских властей обсудить попытку теракта в Тирасполе на заседании Совбеза ООН был проинформирован лично генсек организации Антониу Гутерриш. Также власти Приднестровья обратились к участникам формата «5+2» и потребовали «активизировать практические усилия по недопущению разрушения мирного диалогового контекста».

9 марта Мингосбезопасности Приднестровья сообщило, что в регионе предотвращено покушение на лидера республики Вадима Красносельского и других представителей правительства. Двое подозреваемых были задержаны, они дают показания.

По факту подготовки к преступлению местные органы возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом». Предположительно, теракт должен был произойти в Тирасполе и подозреваемые рассчитывали на большое количество жертв.