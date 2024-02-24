Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсантов в Молдавии

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Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. По его словам, в Брюсселе адекватной реакции нет.

Ситуация в сфере безопасности тревожит. Мы привлекли внимание международного сообщества к проблеме подготовки диверсионных групп на молдавской территории, направили целый ряд обращений. Никаких адекватных реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало, — цитирует агентство Красносельского.

Глава ПМР также отметил, что в Тирасполе наблюдают тактику замалчивания ситуации, как и в случае с предотвращенными в прошлом году терактами против населения Приднестровья и делегации действующего председателя ОБСЕ. Он подчеркнул, что такие инциденты могут иметь далеко идущие последствия. Усугубляют положение и постоянные военные учения.

Ранее депутат Верховного совета ПМР политолог Андрей Сафонов заявил, что Кишинев получил установку не допустить голосования граждан Приднестровья на выборах президента России. Парламентарий не уточнил, от кого она поступила, но отметил, что власти Молдавии хотят скрыть от внешнего мира приверженность ПМР России.

Сафонов напомнил о подготовке властями Молдавии референдума о вступлении в Евросоюз. По его словам, администрация президента Майи Санду рассчитывает получить результат, согласно которому жители страны выступают за эту инициативу и поддерживают отказ от любой интеграции с Россией. Он отметил, что позиция жителей Приднестровья не вписывается в эту картину.