Приднестровье договорилось с Молдавией о продлении поставок газа Приднестровье и Молдавия договорились о продлении поставок электроэнергии и газа

Фото: moldovagaz.md

Власти Приднестровья договорились с Молдавией о продлении контракта на поставки газа и электричества в январе 2023 года, сообщило Минэкономразвития непризнанной республики в Telegram. В ведомстве уточнили, что стоимость поставок останется на прежних значениях.

Удалось достичь соглашения с Молдовой — энергоконтракт подписан. В январе ПМР будет получать поставляемый ПАО «Газпром» природный газ в размере 5,7 млн кубометров в сутки, как и в декабре. В свою очередь Молдавская ГРЭС берет на себя обязательства по поставке электроэнергии для обеспечения нужд Молдовы также на уровне среднесуточных показателей предыдущего месяца. Стоимость электроэнергии сохранена, — говорится в сообщении.

В Минэкономразвития Приднестровья подчеркнули, что таким образом жители, социальные объекты и предприятия пищевой промышленности будут обеспечены электричеством, газом и горячей водой весь январь 2023 года.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в декабре Молдавия перенаправит получаемый из России газ в непризнанное Приднестровье. Топливо будет поставляться в том числе на Молдавскую ГРЭС, принадлежащую российской компании «Интер РАО», для выработки электроэнергии. Объем поставок составит 5,7 млн кубометров в сутки. При этом он добавил, что Кишинев возобновит закупки электроэнергии Молдавской ГРЭС. Согласно подписанному договору, в декабре Молдавия получит 240 тысяч МВт. По словам Спыну, вместе с румынскими поставками этого хватит для того, чтобы обеспечить потребности жителей правого берега Днестра. Что касается газа, то они будут получать его из ранее накопленных запасов.

В свою очередь «Газпром» сообщил, что Молдавия оплатила газ, «осевший» на Украине. В связи с этим было принято решение не снижать подачу топлива на ГИС «Суджа» для транзита в республику. Вместе с тем в компании напомнили, что молдавская сторона регулярно нарушает свои контрактные обязательства по оплате топлива, поэтому «Газпром» оставляет за собой право сократить или полностью прекратить поставки в случае таких нарушений.