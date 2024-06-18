«Придется заплатить»: британский политик обратился к властям Украины Британский политик Фараж призвал Киев сесть за стол переговоров с Москвой

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Найджел Фараж

Властям Украины нужно сесть за стол переговоров с Россией и договориться о мирном разрешении конфликта, заявил лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж. По его словам, за затягивание напряженности придется расплачиваться слишком высокой ценой — человеческими жизнями, передает The Daily Mail.

Мы бы продолжили давать им (Украине. — NEWS.ru) деньги, но нужно донести до обеих сторон, что на определенном этапе войны заканчиваются либо путем переговоров, либо катастрофой. Этот конфликт может продолжаться многие годы, и за него придется заплатить ужасную цену в виде потерянных жизней, — сказал Фараж.

Политик выразил убежденность, что Россия «может вечно» вести спецоперацию, в то время как боеспособность украинской армии вызывает вопросы. Кроме того, указал Фараж, антироссийские санкции только поспособствовали сближению Москвы и Пекина, что «тревожит» Лондон.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин выразил мнение, что власти стран Глобального Юга могут стать новыми посредниками в мирных переговорах между Россией и Украиной. Он добавил, что такими государствами могут стать не только ОАЭ и Саудовская Аравия, но и азиатские государства.

Топорин также предупредил, что посредники могут проявить себя тогда, когда стороны готовы начать шаги к миру. Однако пока у Москвы и Киева противоположные мнения в отношении сложившейся между государствами ситуации.