«Придется отступить»: в Киеве забеспокоились из-за решения Путина Берлинская: ВСУ придется отступить, если Киев не нарастит производство дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, осознает значимость беспилотников в конфликте на Украине, заявила в беседе с каналом «Украинская правда» директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская. По ее словам, Киеву следует увеличить и развить производство дронов, чтобы уравнять силы, иначе ВСУ придется отступить.

У нас есть подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране, мы видим, что он ездит на производство «Ланцетов» — одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса, — отметила Берлинская.

Она уточнила, что большая часть украинской военной техники уничтожена именно «Ланцетами». Киеву нужно приложить усилия, чтобы ВСУ соответствовали российской армии, резюмировала собеседник телеканала.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что беспилотный летательный аппарат «Ланцет» нельзя обнаружить ни при помощи радаров, ни при помощи тепловизоров. Эта уникальная особенность объясняется тем, что дрон полностью выполнен из композитных материалов и имеет электродвигатель, Также, обратил внимание эксперт, БПЛА имеет хорошие маневренные характеристики — благодаря тому, что он может зависать в воздухе, его легко спутать с птицей на экране радара.

До этого Кнутов заявлял, что в мире не существует ни одной системы противовоздушной обороны, способной ликвидировать российский дрон-камикадзе «Ланцет». Неуловимым его делает высокая скорость и способность мастерски маневрировать, отмечал он.