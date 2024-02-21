«Придется менять»: Зеленскому объяснили последствия потери Авдеевки Advance: Зеленскому грозит смещение после потери Авдеевки

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий Центрального военного округа в районе железнодорожного вокзала в освобожденной Авдеевке

Потеря Авдеевки может стать причиной государственного переворота на Украине, заявил обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович. По его словам, взятие города также дает возможность России начать решающее наступление.

Больше нет символа украинского сопротивления — Авдеевка сдана, и [президенту Украины] Владимиру Зеленскому придется что-то менять, а иначе определенные силы внутри самой Украины поменяют его, — написал Марьянович.

Он отметил, что украинскому лидеру придется еще больше запугивать западных спонсоров «российской угрозой», которая нависла над Европой. Однако, считает журналист, его усилия обречены на провал, так как союзники Киева безразличны к призывам о помощи. По словам Марьяновича, западные лидеры смогут легко откреститься от обвинений в поражении Украины.

Кроме того, после потери Авдеевки ВСУ стали «легкой целью» для масштабного наступления российских вооруженных сил, подчеркнул журналист. Он отметил, что в Москве не будут откладывать решения по новым ударам и воспользуются упадком в украинской армии, чтобы быстро продвинуться на Запад.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что отсутствие возможности возобновить американскую помощь ставит Украину перед выбором, какие города ВСУ в состоянии удерживать. По ее словам, Киеву придется принять решение о защите конкретных населенных пунктов.