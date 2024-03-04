«Придется бросаться камнями»: генерал НАТО о нехватке снарядов Бельгийский генерал Тис: ЕС придется бросаться камнями из-за дефицита снарядов

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency.Global Look Press

Европе нечем будет защищаться в случае втягивания в гипотетический конфликт, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тис, пишет издание Merkur.de. По его мнению, главная проблема состоит в малых запасах высококачественных боеприпасов, а восполнить их будет непросто из-за долгих сроков поставки.

Через несколько часов нам придется бросаться камнями. Мы уже в дерьме. Вы можете быть уверены, что наши противники, будь они в Москве, Пекине или где-либо еще в мире, знают о нехватке боеприпасов, — сказал он.

Еще в 2022 году глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз потерял большую часть запасов оружия и техники на фоне поддержки Украины. Дипломат добавил, что российская специальная операция стала «тревожным звонком» для ЕС по поводу его военных возможностей, а у Европы «истощились» военные запасы.

Год назад генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг жаловался, что помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС. При этом он подчеркнул, что решение о предоставлении оружия было правильным, так как речь идет о европейской безопасности.

Ранее НАТО и Украина заключили рамочные контракты по поставкам основных видов боеприпасов. Блок передаст ВСУ снаряды калибра 155 мм, противотанковые ракеты и танковые боеприпасы на €2,4 млрд.