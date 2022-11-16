Причиной взрыва в Одессе стал бытовой газ

Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрыв бытового газа произошел вчера, 15 ноября, в многоквартирном доме в Одессе, сообщило украинское издание Klymenko Time. Ранее агентство РБК-Украина сообщало о взрыве в городе.

Видео с его последствиями опубликовал украинский журналист Анатолий Шарий.

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы. В регионах работают системы ПВО. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по территории страны было нанесено 85 ракетных ударов. В свою очередь спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российские войска выпустили по Украине около 100 ракет разной степени дальности.

Сегодня по всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Telegram-канал УНИАН отметил, что по тревоге были подняты украинские истребители.