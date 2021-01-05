Причиной смерти Стеллы Теннант стало самоубийство

https://static.news.ru/photo/5fdc4912-5189-11eb-a4dc-fa163e074e61_660.jpg Стелла Теннант Фото: Guy Marineau/Keystone Press Agency/Global Look Press

Родственники скончавшейся в декабре топ-модели Стеллы Теннант, которую дизайнеры Карл Лагерфельд и Джанни Версаче считали своей музой, сообщили, что она покончила с собой.

Её близкие подчеркнули в беседе со СМИ, что модель была очень «талантливой и чувствительной женщиной», а её «креативность, интеллигентность и юмор тронули очень многих». При этом Теннант страдала психическим расстройством, передаёт издание Telegraph.

Тело топ-модели было найдено в её собственном доме в Шотландии через несколько дней после её 50-летия. Женщина умерла декабря, однако до этого времени о причинах смерти ничего не было известно.

Теннант начала карьеру фотомодели в 23 года. За время профессиональной деятельности она успела поработать с Calvin Klein, Hermes и Burberry. Кроме того, она стала «лицом» модного дома Chanel. Дизайнер Карл Лагерфельд, считавший Теннант своей музой, находил её похожей на саму Коко Шанель.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский рок-музыкант Лесли Уэст, один из основателей группы Mountain, скончался. Ему было 75 лет. О смерти музыканта 24 декабря сообщил его брат Ларри Уэст Вайнштейн.