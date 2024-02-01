Названа причина разлада между Зеленским и Залужным Bild: конфликт между Зеленским и Залужным спровоцировала Авдеевка

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный некоторое время назад хотел вывести войска из Авдеевки, пишет Bild. Однако президент Владимир Зеленский воспротивился этой идее.

По данным немецкого издания, таким маневром Залужный планировал облегчить оборону и «выровнять фронт». Зеленский не позволил оставить Авдеевку. Тем временем Минобороны России сообщало, что ВС РФ улучшили свои позиции в данной зоне проведения спецоперации.

При этом американская газета The Washington Post писала, что главным расхождением между Зеленским и Залужным стал вопрос о масштабах мобилизации в стране. Как уточнил источник, Залужный в ходе встречи с украинским президентом настаивал на мобилизации 500 тысяч человек, но Зеленский отверг эту идею как трудно выполнимую. По его оценкам, Украине не хватает обмундирования, оружия, тренировочных баз, а также средств, чтобы платить военным.

Ранее стало известно, что Зеленский действительно хотел уволить Залужного, но ему пришлось оставить эту мысль из-за отсутствия преемников. Все кандидаты на пост главкома ВСУ отказались занимать эту должность. В числе таковых называются начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, а также командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

До этого бывший премьер-министр страны Николай Азаров выразил мнение, что отставка главкома ВСУ зависит не от украинского лидера, а от США. Вместе с тем он добавил, что военнослужащий раздражает Зеленского. По его словам, причиной является тот факт, что главком ВСУ популярнее президента среди граждан.