https://static.news.ru/photo/d0979030-23d6-11ea-adf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Возгорание бытового электроприбора привело к пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибли 16 человек. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук со ссылкой на выводы правительственной комиссии.

Он также обвинил руководство и персонал учебного заведения в халатном отношении к пожарной безопасности. По словам премьера, люди не могли эвакуироваться из горящего здания из-за того, что один из выходов был закрыт.

Гончарук отметил, что в связи с произошедшим уволены руководитель главка ГСЧС Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Премьер добавил, что непосредственные причины произошедшего и виновные в трагедии будут определены судом, сообщает «Интерфакс-Украина».

Пожар произошёл 4 декабря. Помимо 16 погибших пострадали 30 человек. В качестве причин назывались неисправность электроприборов и проводки, а также умышленный поджог. Как ранее писал NEWS.ru, по делу о пожаре были задержаны двое подозреваемых.