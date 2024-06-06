В Раде выдвинули тяжелые обвинения против строителей укреплений в Харькове Депутат Рады Геращенко обвинила в коррупции строителей укреплений в Харькове

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Рады Ирина Геращенко в эфире украинского телеканала «Эспрессо» обвинила отвечавших за строительство фортификаций в Харьковской области чиновников в коррупции. Депутат ВР считает, что строительство фортификационных сооружений было имитацией бурной деятельности. По ее мнению, тем временем деньги «вкатывали в землю».

Такое ощущение, что представители власти, которые рассказывают, как все хорошо, или не владеют информацией — и это ужасно, — или же люди причастны к коррупции, — заявила Геращенко.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что сразу на нескольких направлениях фронта для Вооруженных сил Украины складывается сложная обстановка. По его словам, сложнее всего украинским военнослужащим приходится на Кураховском, Покровском и Харьковском направлениях. Также он назвал тяжелой ситуацию в районе Волчанска в Харьковской области и Часова Яра на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого отстранил сразу нескольких высокопоставленных чиновников, которые были близки к администрации Белого дома. Отставки прошли на фоне противоречий сторон, которые усилились в середине мая после визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину. Американский чиновник, по информации издания, потребовал усилить борьбу с коррупцией.