https://static.news.ru/photo/fb3167fc-63b5-11ea-98ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mirco Toniolo/Ropi/Global Look Press

Российских туристов, прилетающих в эти дни в Италию, не пускают в страну. Об этом сообщило посольство РФ. Причина — режим ЧС и ограничения на передвижения на всей территории государства.

В качестве исключения въезд разрешается в связи с острой служебной необходимостью, состоянием здоровья или возвращением к постоянному месту жительства.

Въезд для иностранных туристов на территорию страны закрыт. В частности, российские туристы, которые, несмотря на рекомендации МИД России, продолжают прилетать в Италию, вынуждены возвращаться обратно тем же рейсом, — сказано в сообщении дипмиссии.

В посольстве напомнили, что россияне, которые сейчас находятся в Италии, могут беспрепятственно покинуть страну воздушным транспортом. Однако для перемещения по территории государства, в том числе в аэропорт для вылета, необходимо иметь с собой специальную анкету, которую распространяет МВД Италии.

Однако, как сообщили NEWS.ru находящиеся в стране туристы, заполнить бумагу крайне проблематично: сейчас на руки выдают анкеты, составленные на итальянском языке без дублирования на английский.

В Италии зафиксировано уже более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 630 человек скончались, выздоровели свыше 1000 пациентов.

Тем временем премьер-министр Италии Джузеппе Конте не исключил введения более жёстких карантинных мер в отношении северных регионов. По его словам, в областях Ломбардия и Венето могут закрыть все учреждения, кроме аптек и магазинов, а также остановить работу транспорта.