Приближенный вице-канцлера ФРГ угодил в финансовый скандал Госсекретаря Минэкономики ФРГ Удо Филиппа заподозрили в финансовых махинациях

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Государственный секретарь Министерства экономики ФРГ Удо Филипп мог злоупотреблять полномочиями, финансируя за счет государственных средств связанные с ним фонды, сообщает EADaily со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, Удо Филипп, являющийся доверенным лицом вице-канцлера Роберта Хабека, оказался связан с компаниями, получающими бюджетные средства за счет госпрограмм субсидирования. В частности, фонд прямых инвестиций, акционером которого является чиновник, вложил миллионы долларов в ряд неназванных компаний.

Как отмечает издание, генеральный секретарь Христианско-социального союза Мартин Хубер в интервью журналу Bild прокомментировал скандал, потребовав от вице-канцлера Роберта Хабека обеспечить прозрачность деятельности его ведомства и «прояснить финансовые махинации Удо Филиппа».

Предшественник Филиппа на посту госсекретаря Минэкономики Германии Патрик Грайхен был вынужден уйти в отставку в конце мая на фоне обвинений в кумовстве. Тогда Хабек на внеочередном брифинге заявил, что инициирует отставку своего доверенного лица, поскольку его пребывание в должности стало «слишком оскорбительным, чтобы он мог эффективно выполнять свои обязанности».

Ранее стало известно, что сестру польского премьер-министра Матеуша Моравецкого Анну заподозрили в фиктивной работе в администрации на выдуманной должности.