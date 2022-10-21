Прибалтика и Польша предложат ЕС новый пакет санкций против России

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Литва, Латвия, Эстония и Польша предложат остальным странам Евросоюза принять новый пакет санкций против России, включающий в себя запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики, пишет газета Politico. Эти меры будут представлены до конца дня на саммите ЕС в Брюсселе.

Документ <...> включает в себя новые ограничения в отношении технологий и энергии, таких как запрет на сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики. Он также предусматривает ограничения на импорт таких товаров, как российские алмазы, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что страны — члены Евросоюза обсуждают введение девятого пакета санкций против России после ударов российских вооруженных сил по территории Украины. Как сообщил источник в делегации одной из стран в Совете ЕС, введение потолка цен на газ из РФ в этом контексте пока не рассматривается, однако страны Союза обсуждают возможную конфискацию замороженных активов российских юридических и физических лиц. В то же время он отметил, что новый пакет санкций может включать и экономические, и индивидуальные ограничительные меры, однако влиятельных лиц, которых можно было бы включить в черный список, уже не осталось.