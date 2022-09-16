Baza: при взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР погиб один человек

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Telegram-канал Baza cообщил, что при взрыве в здании в центре Луганска один человек погиб и один ранен. По предварительным данным, Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко получил ранения в результате взрыва, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах города. Telegram-канал «112», в свою очередь, сообщил, что Горенко погиб.

При взрыве в здании генпрокуратуры ЛНР один человек погиб и один ранен, — передает Telegram-канал.

Сообщалось, что в центре Луганска в здании генеральной прокуратуры ЛНР прогремел взрыв. Отмечается, что взрыв произошел в кабинете генпрокурора. По словам представителя Народной милиции республики Андрей Марочко, в результате происшествия были погибшие.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления по всему фронту. В то же время он отметил, что оснований для паники в республики нет, поскольку союзные силы гарантируют безопасность, передает Луганский информационный центр.

Марочко до этого сообщил, что линия фронта приближается к границам ЛНР. В то же время он подчеркнул, что союзные силы продолжают контролировать всю территорию республики, несмотря на возрастающие в геометрической прогрессии обстрелы территории со стороны ВСУ.