При взрыве на украинском нефтепроводе пострадали девять человек

Фото: ГСЧС Украины

Девять человек пострадали при взрыве на нефтепроводе в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщили в Telegram-канале Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Из них пятеро были госпитализированы, включая двух детей.

Пострадали девять человек, из которых пять госпитализированы, из них — двое детей, — говорится в сообщении.

30 сентября сообщалось, что в районе города Южного Одесской области прогремели взрывы. По информации Telegram-канал «Одесса INFO», был зафиксирован один прилет, остальные снаряды были сбиты силами противовоздушной обороны. Над Одесской областью были сбиты шесть дронов-камикадзе.

Также об обстрелах в ночь на 30 сентября сообщил в Telegram глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов. По его словам, один из снарядов попал в объект инфраструктуры Калиновской тергромады. По предварительным данным, пострадавших нет.

25 сентября украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. По их данным, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог. В Одессе огнем было охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы. Речь шла о гостинице в районе порта Одессы.