В Стокгольме в результате стрельбы погиб подросток AFP: в результате стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний мальчик, еще три человека ранены

Фото: Nilsson Nils Petter/Aftonbladet/Global Look Press

В результате стрельбы в Стокгольме погиб 15-летний подросток, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные правоохранительные органы. Еще трое человек получили ранения.

Инцидент произошел на одной из площадей на юге города вечером 10 июня. 15-летний подросток скончался на месте из-за ран. Трое пострадавших — подросток 15 лет, мужчина и женщина в возрасте 45 и 65 лет — были госпитализированы..

Человек, погибший на месте происшествия, — 15-летний мальчик, — сообщила агентству пресс-секретарь стокгольмской полиции Тове Хагг.

Полиция арестовала двоих мужчин, которые могли устроить стрельбу. Они пытались скрыться на машине, но были задержаны менее чем через час после стрельбы.

Ранее пресс-служба МВД Туниса сообщила, что в результате стрельбы у синагоги в Агире на Джербе четыре человека погибли и девять получили ранения. По данным ведомства, военнослужащий национальной гвардии убил своего коллегу, завладел его боеприпасами, а затем отправился в синагогу, где открыл хаотичный огонь в сторону сотрудников органов безопасности.