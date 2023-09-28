Трое человек погибли из-за стрельбы в Роттердаме

Фото: EPA/ТАСС

Стрельба в больнице Роттердама

Три человека погибли в результате двух инцидентов со стрельбой в Роттердаме, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на полицию. Среди погибших мужчина, преподававший в медицинском центре Университета Эразма Роттердамского, а также 39-летняя женщина и ее 14-летняя дочь.

Два инцидента со стрельбой произошли в Роттердаме 28 сентября, подозреваемый сначала открыл стрельбу в жилом доме, поджег его, после чего направился в медицинский центр, где ранил преподавателя.

По данным голландской полиции, 32-летний подозреваемый задержан. Предварительно, он является студентом Университета Эразма Роттердамского. Во время задержания на нем был бронежилет, а также он был вооружен огнестрельным оружием.

Ранее два человека получили ранения во время стрельбы возле базы пограничной полиции в Иерусалиме. Злоумышленник ранил двух мужчин 48 и 50 лет, когда те возвращались с утренней молитвы на машине.

Ранее в Германии мужчина ворвался в два многоквартирных дома, застрелил трех и ранил двух человек. Полиция задержала подозреваемого. Ему 62 года, мотивы его действий не назывались.