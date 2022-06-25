При стрельбе в центре Осло пострадали более 10 человек

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Свыше десяти человек получили ранения в результате стрельбы в одном из ночных клубов в столице Норвегии – Осло. Более половины из них госпитализированы, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию. Ранее сообщалось о гибели двух человек и нескольких пострадавших.

Представитель полиции Торе Барстад уточнил, что медицинскую помощь получили 14 человек. Из них восемь госпитализированы.

Стрелявшего задержали. В полиции считают, что он действовал в одиночку, сообщников у него не было. Мотивы стрелка пока не установлены. По одной из версий, они могут быть связаны с предстоящим парадом Гордости, которой должен пройти в Осло. Организаторы мероприятия заявили, что находятся в тесном контакте с полицией.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл в заведении London Pub в центре Осло. Один из посетителей пришёл туда вооружённый пистолетом и внезапно открыл стрельбу, что заставило других в панике разбежаться.