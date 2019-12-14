https://static.news.ru/photo/07a6b2a6-1e58-11ea-92ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Записи с четырёх камер видеонаблюдения пропали в процессе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Это свидетельствует о том, что преступление носило спланированный и сложный с технической точки зрения характер. Данное заявление сделал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы собирали записи в день убийства журналиста по горячим следам. Однако четыре из них, сделанные «в хороших местах и с хорошим качеством», исчезли.

Нам сказали: «Мы отдали вам их раньше». Но мы записи не получили, — говорит Аваков в эфире телеканала «Украина».

Глава МВД также подтвердил сведения о возможной поддержке преступников со стороны спецслужб. По его словам, в разговорах подозреваемых есть текст, из которого следует наличие некоего покровителя, который должен защитить и вытащить убийц.

Как ранее писал NEWS.ru, на Украине назвали организатора и непосредственного исполнителя убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Это музыкант и ветеран боевых действий в Донбассе Андрей Антоненко, а также волонтёр и детский медик Юлия Кузьменко соответственно.

В субботу, 14 декабря, стало известно, что врача арестовали на два месяца решением Печерского районного суда Киева.