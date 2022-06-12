При обстреле Стаханова в ЛНР пострадали 11 домов и детский сад СЦКК ЛНР: в результате ночного обстрела Стаханова в ЛНР повреждены 11 домов и детский сад «Светлячок»

Фото: LPR_JCCC/t.me

11 многоквартирных и 7 частных домов, а также детский сад пострадали в результате ночного обстрела города Стаханов Луганской Народной Республики, сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). В ведомстве напомнили, что несколькими сутками ранее данный населенный пункт подвергся массированной атаке ВСУ из РСЗО «Ураган».

В результате обстрела н. п. Стаханов повреждено 11 многоквартирных жилых домов, 7 частных домостроений а также детский сад «Светлячок», — говорится в сообщении.

Накануне военный корреспондент Игорь Жданов сообщил о массированных обстрелах Донецка. Журналист сообщил, что по городу было выпущено более 10 ракет. Отмечается, что снаряды разорвались на площади Шахтеров. В СЦКК при этом заявили, что со стороны Украины было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм.