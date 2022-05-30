При обстреле ЛНР со стороны ВСУ погибли две беременные женщины

Фото Виктор Антонюк/РИА Новости

В результате обстрела украинскими войсками Стаханова погибли две беременные женщины. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики в Telegram-канале.

Получили ранения 24 человека, из них восемь детей, — говорится в сообщении ведомства.

В «Известиях» добавили, что одна из беременных погибла на месте, вторая скончалась в реанимации. Обе женщины были совсем юными — 1998-го и 2000 года рождения.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ ракетой «Точка-У» по поселку Сватово в ЛНР погибли двa человека, восемь получили ранения.

В День Победы, 9 мая, Народная милиция Луганской Народной Республики также уведомила о том, что населенный пункт Новая Астрахань подвергся обстрелам ракетами «Точка-У» со стороны Украины. ПВО ЛНР смогли сбить ракету на подлёте к населённому пункту. Жертв среди мирного населения не зафиксировано, однако были повреждены здания почты, больницы и близлежащие частные дома.