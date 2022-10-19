Семья из семи человек погибла при крушении Су-34 в Ейске

Фото: РИА Новости

При падении самолета Су-34 в жилом квартале Ейска погибла семья из семи человек, сообщил РИА Новости представитель администрации города. Уточняется, что среди них — двое детей.

В четверг на Новом кладбище в Ейске будут хоронить семью из семи человек, включая двух несовершеннолетних, — сказал собеседник агентства.

Организацию похорон взяла на себя районная и городская администрации.

Военный самолет Су-34, совершавший учебно-тренировочный полет, упал во двор многоэтажного жилого дома в Ейске 177 октября. Пилоты успели катапультироваться. По информации Минобороны России, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

18 октября в Ейском районе был объявлен трехдневный траур по погибшим в результате крушения самолета. Погибли 15 человек, под наблюдением в больницах находятся 23 человека.

В настоящее время в городе работает горячая линия по оказанию помощи пострадавшим при крушении самолета, а также открылся гуманитарный пункт. Кроме того, работу продолжает комиссия по обследованию поврежденного здания продолжает.