Президенту Украины Зеленскому предрекли судьбу расстрелянного Чаушеску

https://static.news.ru/photo/2d1d9d2c-7e3f-11eb-81c3-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает судьба лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску, расстрелянного в 1989 году. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

В эфире телеканала NewsOne Рабинович обвинил Зеленского в построении на Украине фашистского государства. Парламентарий сообщил, что глава государства якобы санкционировал создание специальной боевой группы из 20 человек, которая займётся нападениями и ликвидацией неугодных власти журналистов и депутатов.

То есть теперь на Украине можно избивать журналистов — Зеленский разрешил! Закрывать каналы тоже можно — Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно — Зеленский разрешил! Так вот, я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же! — сказал Рабинович.

В начале февраля украинский лидер Владимир Зеленский ввёл своим указом в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о пятилетних санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они принадлежат депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку. Этот указ лишает каналы доступа к эфирным частотам, и теперь они могут работать только в Сети.

Кроме того, 20 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко, по статье «Финансирование терроризма». Об этом сообщал NEWS.ru.