Президенту Сербии не понравилось, что визит Лаврова сорвался

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Лавров и Александр Вучич. Архивное фото

Сербский лидер Александр Вучич выразил неудовольствие по поводу ситуации с несостоявшимся визитом в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он добавил, что несмотря на давление со стороны Запада, его страна продолжит проводить самостоятельную политику, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента.

Президент Вучич выразил неудовольствие в связи с обстоятельствами, которые препятствовали приезду главы российской дипломатии Лаврова. Сербия, вопреки всему, будет защищать свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит европейский путь при сохранении традиционных дружеских и партнерских отношений со странами на всех континентах, а также продолжит соблюдение военного нейтралитета, — сообщили в администрации.

Лавров назвал немыслимой ситуацию с закрытием неба для его самолета Болгарией, Черногорией и Северной Македонией. По словам министра, страны ЕС и НАТО таким образом лишили Сербию права проводить суверенную внешнюю политику.

Инцидент произошел 5 июня. Российский посол в стране Александр Боцан-Харченко оповестил президента Сербии Александра Вучича, что визит Лаврова откладывается. Сербский лидер, в свою очередь, взял на себя урегулирование вопроса логистики в сложившейся ситуации и решил обратиться к нации.