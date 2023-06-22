Президента Польши освистали во время открытия Европейских игр в Кракове

Фото: Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Анджей Дуда

Президента Польши Анджея Дуду освистали во время выступления на церемонии открытия Европейских игр — 2023 в Кракове. Собравшиеся на стадионе зрители свистели на протяжении всего выступления польского лидера.

Освистывание Дуды могло быть связано с тем, что накануне он решил назначить лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского единственным вице-премьером вместо четырех действовавших ранее.

В конце церемонии с речью выступил министр обороны Польши Яцек Сасин, которого публика также «поприветствовала» свистом. Организаторам мероприятия из-за публики пришлось включать субтитры во время выступления Сасина.