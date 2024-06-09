Президента Молдавии обвинили в подготовке войны Додон: Майя Санду и ее западные кураторы готовят Молдавию к войне

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Игорь Додон

Действия президента Молдавии Майи Санду ведут страну к войне, заявил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул, что последние год-полтора она поощряет натовские учения на территории страны, проводится транзит непонятных грузов из Румынии и стран Альянса на Украину.

В четыре раза она увеличила бюджет министерства обороны. Покупает какие-то радары, какое-то оружие. Активно созывает в военкоматы резервистов. Вот все эти элементы показывают, что Майя Санду и ее кураторы готовят Молдову к войне, — пришел к выводу политик.

Игорь Додон признался, что все то его очень беспокоит, но он надеется, что до президентских выборов ничего не произойдет. По его мнению, после всеобщего голосования место Санду займет другой человек, который станет гарантией мира в Молдавии.

Додон подчеркнул, что Санду ведет республику по стопам Украины, к дестабилизации и войне. Но населению это совсем не нужно. Политик пояснил, что Санду по всем вопросам имеет самый большой антирейтинг. По его данным, 55-60% населения страны хотят другого главу государства. Поэтому Игорь Додон предупредил, что Майя Санду не сможет честно выиграть эти выборы. Победить она сумеет только за счет махинаций за рубежом, подчеркнул оппозиционный политик.

Молдавский политик и лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор ранее заявил о своих планах стать премьер-министром страны. Он объяснил это желанием сделать из Молдавии богатую страну. Политик уточнил, что даже если он возглавит правительство республики, то не откажется от российского гражданства, которое получил недавно.