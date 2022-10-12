Президента Литвы обвинили в сексизме из-за сравнения бундесвера с девушкой

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Президента Литвы Гитанаса Науседа обвинили в сексизме из-за сравнения немецких вооруженных сил с девушкой, пишет LRT (Литовское радио и телевидение). Литовский президент сказал, что немецкая армия — это «не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе, ей нужен брачный договор». Из-за этих слов Науседа подвергся критике со стороны правозащитников.

Раньше у нас был премьер, который позволял себе говорить, что женщины могут украшать кабинет, теперь у нас есть президент, который позволяет себе такие оскорбления, — цитирует агентство слова доктора Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргариты Янкаускайте.

Руководитель управления по правам человека страны Юрате Юшкайте назвала шутку главы государства «типичной сексистской речью, в которой женщина стала инструментом мужчины, а не активной личностью с собственным мнением».

В сейме Литвы ранее подготовили законопроект, согласно которому, иностранцы, получившие гражданство республики в порядке исключения, могут быть лишены его в случае поддержки ими стран-агрессоров. С инициативой выступили члены консервативной партии «Союз Отечества», в ближайшее время планируется внести документ на рассмотрение парламента