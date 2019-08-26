Глава Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции на саммите «Большой семёрки» в Биаррице исправил журналиста. Корреспондент перепутал имена президента Ирана Хасана Роухани и вождя индейцев каяпо Раони Метуктире. Племя живёт в восточной части Бразилии.
Сотрудник СМИ ошибся во время беседы Макрона и руководителя Чили Себастьяна Пиньеры. Представитель Парижа, в частности, затронул тему борьбы с лесными пожарами в Амазонии и о контактах с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, пишет
Раони — это тоже шеф, только не тот, что здесь, — добавил Макрон, отметив, что вождь приехал в Биарриц по приглашению неправительственных организаций, а не какой-либо из стран-участниц G7.
Во французском языке имена президента Ирана и вождя индейцев произносятся почти схожим образом: «Роани» (Rohani) и «Раони» (Raoni).
Ранее Макрон заявил, что главе Бразилии Жаиру Болсонару должно быть стыдно за насмешки в адрес супруги французского лидера.
Конфликт произошёл из-за поста в Facebook. Пользователь соцсети опубликовал фотографии жены Макрона Брижит и супруги Болсонару Мишель. Он сравнил телосложение обеих и написал, что теперь понимает, почему глава Франции «преследует Болсонару», писал News.ru.