https://static.news.ru/photo/cb84b7c6-c80f-11e9-a536-fa163e074e61_660.jpg Раони Метуктире (справа) Фото: Stefanie Rex/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Глава Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции на саммите «Большой семёрки» в Биаррице исправил журналиста. Корреспондент перепутал имена президента Ирана Хасана Роухани и вождя индейцев каяпо Раони Метуктире. Племя живёт в восточной части Бразилии.

Сотрудник СМИ ошибся во время беседы Макрона и руководителя Чили Себастьяна Пиньеры. Представитель Парижа, в частности, затронул тему борьбы с лесными пожарами в Амазонии и о контактах с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, пишет РИА Новости .

Раони — это тоже шеф, только не тот, что здесь, — добавил Макрон, отметив, что вождь приехал в Биарриц по приглашению неправительственных организаций, а не какой-либо из стран-участниц G7.

Во французском языке имена президента Ирана и вождя индейцев произносятся почти схожим образом: «Роани» (Rohani) и «Раони» (Raoni).

Ранее Макрон заявил, что главе Бразилии Жаиру Болсонару должно быть стыдно за насмешки в адрес супруги французского лидера.

Конфликт произошёл из-за поста в Facebook. Пользователь соцсети опубликовал фотографии жены Макрона Брижит и супруги Болсонару Мишель. Он сравнил телосложение обеих и написал, что теперь понимает, почему глава Франции «преследует Болсонару», писал News.ru.