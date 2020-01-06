https://static.news.ru/photo/354e34ec-30a3-11ea-8462-fa163e074e61_660.jpg Керсти Кальюлайд Фото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас раскритиковал инициативу президента страны Керсти Кальюлайд пригласить российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдёт 17–19 июня 2020 года в Тарту.

Мне очень жаль, что президент Керсти Кальюлайд вообще сделала этот шаг и позвала Путина. Надеюсь, что он не приедет сюда, — заявил спикер порталу ERR.

Он добавил, что не верит в приезд Путина. Кроме того, по его словам, встреча двух глав государств в апреле 2019 года не принесла никаких результатов.

Ранее политики и эксперты назвали необдуманным шагом слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, заявившего, что государственная граница с Россией должна соответствовать положениям Тартуского мирного договора 1920 года, писал NEWS.ru.