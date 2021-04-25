Президента Чехии обвинили в измене

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Спикер верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил обвинил президента страны Милоша Земана в измене родине за то, что тот в своём телеобращении якобы раскрыл секретные данные.

Сенат рассмотрит возможность подачи конституционной жалобы на главу государства. Подписи под петицией уже начали собирать чешские общественные деятели, недовольные независимой позицией президента, передаёт РИА Новости.

Президент в своём выступлении говорил о таких делах, я об этом знаю, которые на закрытых переговорах были означены в качестве имеющих доверительный характер, — отметил глава сената.

Ранее сообщалось, что глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что заявления президента Милоша Земана про взрывы во Врбетице могут поставить под угрозу успешное расследование этого дела. По его словам, глава государства раскрыл данные из расследования по взрывам.

Чешский лидер рассказал, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице может оказаться игрой спецслужб. Неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как основные причины ЧП. При этом политик отметил, что доказательства присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице отсутствовали в докладах контрразведки на протяжении шести лет.

В свою очередь МИД РФ призвал чешских властей раскрыть правду о том, какие именно вооружения хранились на складах во Врбетице, где в 2014 году прогремел взрыв.