Президент Австрии заявил, что встреча с Путиным его особенно впечатлила

https://static.news.ru/photo/fb6ddbce-5ff9-11eb-b717-fa163e074e61_660.jpg Александр Ван дер Беллен Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в честь четырёхлетия пребывания на своём посту признался, что за всё это время переговоры с главой РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином произвели на него особенное впечатление.

С российским лидером представитель Австрии встречался в Сочи в 2019 году, а также в европейской стране, когда руководитель РФ находился там с официальным визитом.

Крайне интересно, разумеется, было встретить председателя [КНР] Си [Цзиньпина] в Китае, президента [России Владимира] Путина в Сочи, — заявил Ван дер Беллен на своей странице в социальной сети Instagram, где отвечал на вопросы граждан.

Ван дер Беллена привели к присяге на пост президента Австрии 26 января 2017 года после победы на состоявшихся 4 декабря 2016-го выборах. Очередное голосование должно пройти в 2022 году.

Как ранее передавал NEWS.ru, в рабочей программе правительства Австрии содержатся положения о том, что Вена выступит за постепенное смягчение санкционного режима в отношении РФ, если Москва будет придерживаться условий Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.