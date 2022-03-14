Президент Зеленский анонсировал налоговую реформу на Украине

Кабинет министров Украины согласовал проект решений для поддержки украинской экономики. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, эти меры принимаются для обеспечения работы бизнеса и занятости людей там, где это позволяет безопасность. Слова Зеленского передаёт «Интерфакс».

Первое — начинаем налоговую реформу: вместо НДС и налога на прибыль даём ставку 2% от оборота и упрощённый учёт. Для малого бизнеса — а это первая и вторая группа ФЛП (физлица-предприниматели) — ставим добровольную уплату единого налога. То есть, если можете — платите, не можете — нет вопросов, — заявил глава государства.

Он также объявил о максимальной дерегуляции бизнеса. По словам Зеленского, отменят все проверки, чтобы «все работали нормально».

Условие только одно — вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в пределах украинского закона, — сказал украинский лидер.

Он также подчеркнул, что это только начало налоговой реформы и «продолжение следует».

В свою очередь правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Предлагается поддержать гостиничный бизнес, снизив некоторые платежи государству, и не дать остановиться проектам в сфере строительства. Также планируется мониторить стоимость наиболее социально значимых продуктов питания, в том числе цен на хлеб.

В то же время зампред комитета Госдумы по госстроительству Анатолий Лисицын (СРЗП) заявил, что России нужно сделать экономику свободной и вернуться к концепции новой экономической политики (НЭП) 1921 года. По мнению парламентария, необходимы законы, которые позволят малому и среднему бизнесу уйти «от налогового бремени, от массы проверок, от всех долгов и кредитов, в которых они сегодня увязли». Сейчас же, отметил он, всё работает по принципу «ручного контроля», чего быть не должно.