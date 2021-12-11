Президент Вучич: Сербия в 2022-2023 годах закупит 30 вертолётов

Президент республики Сербия Александар Вучич заявил о том, что его страна планирует закупить в течение 2022-2023 года 30 вертолётов, 18 из которых будут российского производства. Это приобретение позволит государству стать региональной вертолётной силой, об этом сербский лидер рассказал в воскресенье по окончанию совещания с военными и оценки хода учений авиабригады в городе Ниш, сообщил ТАСС.

Ожидаем новые закупки вертолётов в следующем и в 2023 году. Ожидаем в общей сложности 30 вертолётов, из них 11 H-145 (Эйч-145 производства компании Airbus — NEWS.ru), четыре Ми-35, три Ми-17 плюс 11 подержанных Ми-35, которые мы купим у одной из стран Европейского союза. Так что мы станем региональной вертолётной силой, — сказал он.

Ранее Президент Сербии не исключал покупки 12 новых истребителей и пяти российских вертолётов Ми-35 для нужд сербской армии. По его словам, ВС страны не хватает оружия, а вертолёты из РФ являются лучшими в мире, что и продемонстрировали во время миссии в Сирии.

Кроме того, в республику вскоре прибудет батарея российского модернизированного комплекса ПВО «Панцирь-С1М», а также противотанковые установки «Корнет», которые укрепят сухопутные войска страны.