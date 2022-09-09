Президент Венгрии Новак: санкции ударили по Европе, а не по России

Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Каталин Новак

Санкции нанесли удар не по России, а в первую очередь по странам Европы, заявила президент Венгрии Каталин Новак, передает ТАСС. К настоящему моменту Евросоюз ввел семь пакетов рестрикций против РФ.

Последствия санкций в отношении России отражаются на странах по всей Европе. Те, кто предложил санкции, рассчитывали, что они затронут Россию, но этого не случилось, — заявила президент.

Почти идентичное мнение ранее высказала глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По словам политика, антироссийские санкции гораздо сильнее навредили Евросоюзу, чем России, они не поставили Москву на колени, а вынудили Запад страдать от собственных ограничений.

Накануне Politico сообщило, что в Евросоюзе больше не думают о новых санкциях против России, несмотря на призывы ряда стран ввести ограничения в отношении ее атомной отрасли, облачных сервисов и иных технологий.