Президент Венгрии рассказал, от кого зависит мир на Украине Президент Венгрии Орбан заявил, что мир на Украине зависит от действий США

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан

Кризис на Украине будет продолжаться, пока официальному Киеву поступает финансовая и военная помощь из США, заявил в интервью газете Magyar Nemzet президент Венгрии Виктор Орбан. Политик отметил опасность затяжного конфликта. При этом Орбан возложил ответственность за эскалацию на американцев.

Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживает ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, будет мир, — сказал венгерский лидер.

По словам Орбана, Будапешт в нынешних условиях действует исключительно в интересах Венгрии, поэтому не намерен разрывать диалог с Москвой. Не в интересах Венгрии отказываться от всех экономических отношений с Россией, заключил президент.

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что затягивание кризиса на Украине не соответствует ничьим интересам.

После начала специальной военной операции на Украине официальный Пекин отказался осуждать действия Москвы. Китайская сторона утверждает, что КНР и РФ в долгосрочной перспективе развивают стабильные и гармоничные двусторонние отношения.