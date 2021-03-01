Президент Украины Зеленский публично вакцинируется от COVID-19

https://static.news.ru/photo/186d1af2-7a8d-11eb-94da-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский публично вакцинируется от коронавирусной инфекции нового типа. Национальный лидер привьётся препаратом Covishield, который разработали специалисты компании AstraZeneca. О грядущей публичной вакцинации Зеленского в разговоре с журналистами рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Вакцинация на территории Украины началась 24 февраля. В понедельник, 1 марта, Степанов заявил, что он вместе с Зеленским привьётся вакциной Covishield. Так политические деятели хотят доказать качество указанного препарата.

Я и президент Владимир Зеленский публично вакцинируемся против коронавируса препаратом Сovishield. Таким образом мы хотим продемонстрировать качество этой вакцины, — сообщил Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский объяснил отказ властей страны от закупки российской вакцины «Спутник V». Он заявил, что не собирается проводить эксперименты на гражданах государства. По его словам, сейчас не существует подтверждения утверждению об эффективности «Спутника V» на уровне 90–91% со стороны Всемирной организации здравоохранения или ведущих мировых специалистов.

До этого политик подчёркивал, что Украина вынуждена стоять в очереди на вакцину от коронавируса и буквально ждёт «с протянутой рукой», так как не является членом Евросоюза.