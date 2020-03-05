https://static.news.ru/photo/8979ca40-5f15-11ea-8b85-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал заботиться о жителях Крыма. Он назвал вопрос полуострова стратегическим.

Нам известно о множестве проблем, связанных с инфраструктурой в Крыму. Мы должны быть откровенны: до аннексии Крыма Украина не слишком инвестировала туда. Поэтому, возможно, люди там могут подумать, что никто о них не заботится. Однако я не такой. Я думаю об Украине и о Крыме, — заявил политик.

По словам Зеленского, у него есть недвижимость в Крыму. Он намерен инвестировать средства в развитие инфраструктуры сёл и городов вблизи полуострова. Также власти Украины хотят заняться разработкой образовательных программ для учеников Крыма.

Зеленский отметил, что возвращение Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru в ноябре 2019 года, украинские власти занялись разработкой стратегии по возврату полуострова. Крымчане отметили, что это пустая трата потенциала жителей Украины.