Украинский президент Владимир Зеленский пообещал заботиться о жителях Крыма. Он назвал вопрос полуострова стратегическим.
Нам известно о множестве проблем, связанных с инфраструктурой в Крыму. Мы должны быть откровенны: до аннексии Крыма Украина не слишком инвестировала туда. Поэтому, возможно, люди там могут подумать, что никто о них не заботится. Однако я не такой. Я думаю об Украине и о Крыме, — заявил политик.
По словам Зеленского, у него есть недвижимость в Крыму. Он намерен инвестировать средства в развитие инфраструктуры сёл и городов вблизи полуострова. Также власти Украины хотят заняться разработкой образовательных программ для учеников Крыма.
Зеленский отметил, что возвращение Крыма является неотъемлемой частью национальной идеи Украины,
Как писал NEWS.ru в ноябре 2019 года, украинские власти занялись разработкой стратегии по возврату полуострова. Крымчане отметили, что это пустая трата потенциала жителей Украины.
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