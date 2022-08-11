Президент Словении объяснил, куда может перекинуться конфликт на Украине Президент Словении Пахор предрек переброс конфликта на Украине на Балканы

В том случае, если конфликт на Украине затянется надолго, волнения могут передаться и в другие страны, заявил президент Словении Борут Пахор, передает Anadolu. По его мнению, наибольшая напряженность будет заметна на Балканах и южных приграничных территориях.

На данный момент вместо принуждения к установлению мира происходит посредничество во избежание страданий невинных людей и попытка инициировать честный, мирный диалог. Если эта война продлится дольше, чем ожидается, напряженность может охватить и юг и Западные Балканы, — считает Пахор.

Для того, чтобы избежать подобных последствий, президент Словении призвал лидеров России и Украины в срочном порядке сесть за стол переговоров. Отдельно он похвалил президента Турции Реджепа Эрдогана за ведение посреднической деятельности по установлению мира.

Ранее Эрдоган заявил, что его страна может стать площадкой для переговоров между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что украинский кризис должен быть разрешен именно путем диалога. При этом он подчеркнул, что Турция не будет вводить санкции против России и продолжит развивать отношения с ней во всех областях.