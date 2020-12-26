Президент Словакии сделала прививку от коронавируса в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/788fae22-4851-11eb-9147-fa163e074e61_660.jpg Зузана Чапутова Фото: prezident.sk

Президент Словакии Зузана Чапутова привилась от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer. Федеральные телеканалы страны транслировали процедуру которая проходила в университетской клинике Братиславы.

Также вакцинировались от COVID-19 семеро министров правительства страны и еврокомиссар Марош Шефчович, сообщает РИА Новости.

Накануне в Словакию были поставлены первые 9750 доз вакцины совместного производства Pfizer и BioNTech, уже 256 декабря первые прививки были сделаны медикам, работающим с пациентами, болеющими коронавирусом. Первая прививка была сделана известному в стране врачу-инфекционисту, профессору Владимиру Крчмеры в больнице города Нитра.

Ожидается, что в ближайшее время прививку смогут сделать сотрудники и пациенты домов престарелых, работники экстренных служб и стратегической инфраструктуры. Массовая вакцинация жителей Словакии должна начаться в конце января.

Как сообщал NEWS.ru, 21 декабря Еврокомиссия после положительной оценки Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) допустила на рынок вакцину от Pfizer/BioNTech. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, этот препарат будет доступен всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях. Позднее первые препараты для вакцинации, которые были одобрены в Евросоюзе, получили все европейские страны.