Президент Словакии разрешила девяти гражданам страны примкнуть к ВСУ Президент Словакии Чапутова разрешила девяти гражданам страны присоединиться к ВСУ

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Словакии Зузана Чапутова

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила девяти гражданам своей страны вступить в ряды украинской армии, заявил глава отдела по коммуникациям канцелярии лидера словацкого государства Йозеф Матей. Согласно закону Словакии, ее граждане могут пополнить состав иностранных вооруженных сил исключительно с разрешения главы государства.

С 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года президент Словакии вынесла в общей сложности 35 решений, из них 9 разрешающих и 26 не разрешающих нести военную службу в Вооруженных силах Украины, — говорится в сообщении.

В апреле председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на запорожском участке фронта появились наемники из Германии, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины. При этом возраст наемников — около 20 лет. Также Рогов отметил, что на этом участке фронта часто слышны радиоперехваты с польской речью, что может указывать на присутствие и польских наемников в данном районе.

Ранее военкор Котенок сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали грузинского наемника в зоне проведения СВО. Он добавил, что иностранный боец командовал подразделением ВСУ на Артемовском направлении. Наемник возглавлял отряд «Черный орел», уточнил военкор. Он входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.