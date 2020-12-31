Президент Швейцарии призвал укрепить единство в обществе на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/0e9f363e-4c4f-11eb-ae0f-fa163e074e61_660.jpg Ги Пармелен Фото: imago stock&people/Global Look Press

Швейцарский президент Ги Пармелен во время новогоднего обращения к соотечественникам обратил внимание на большое значение укрепления единства и сплочённости в обществе перед лицом трудностей, с которыми столкнулась страна во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Он также заверил сограждан в том, что Федеральный совет (кабмин) продолжит поддерживать тех, кто попал в сложную ситуацию, и что у властей есть для этого необходимые средства.

Будучи единой, Швейцария ещё более сильна, чтобы защищать свои интересы, — отметил политик во время речи, запись которой опубликована на YouTube-канале правительства страны.

Пармелен напомнил, что Швейцария дала планете почти 30 лауреатов Нобелевской премии и что современный мир не может обойтись без изобретений, созданных в европейской стране, а маркировка на товарах «Сделано в Швейцарии» — это символ качества и надёжности. Политик попросил жителей продемонстрировать сплочённость ради достижения успеха.

В Швейцарии с конца июня 2020 года идёт вторая волна пандемии COVID-19. Число инфицированных увеличилось с 30 по 31 декабря на 4391 ( всего 452 296 за время вспышки). За время распространения недуга в Швейцарии умерло 7082 человек с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за минувшие сутки в мире выявлено 470 046 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболели 81,9 млн жителей Земли. За 24 часа жертвами инфекции стали 9,9 тысячи человек, а общее число умерших превышает 1,8 млн человек.

Лидирующую позицию по уровню заболеваемости продолжают удерживать США, где количество заражений за всё время пандемии приближается к 20 млн. На втором месте Индия (10,2 млн), на третьем — Бразилия (7,6 млн). Россия занимает четвёртое место. В нашей стране за сутки зафиксировано 27 тысяч новых случаев заражения. Из больниц выписаны 25,7 тысячи пациентов, умерли 536 человек. Всего в РФ заболели более 3 млн человек, из которых выздоровели 2,5 млн и 57,5 тысячи скончались.